ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen OMV-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades OMV-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die OMV-Aktie an diesem Tag bei 24,99 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 4,002 OMV-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 194,28 EUR, da sich der Wert einer OMV-Aktie am 11.11.2025 auf 48,54 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 194,28 EUR entspricht einer Performance von +94,28 Prozent.

Insgesamt war OMV zuletzt 15,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at