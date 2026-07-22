OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Investmentbeispiel
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22.07.2026 10:04:24
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 10 Jahren eingefahren
Am 22.07.2016 wurde das OMV-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,56 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 407,166 OMV-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 671,82 EUR, da sich der Wert einer OMV-Aktie am 21.07.2026 auf 63,05 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 156,72 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OMV belief sich zuletzt auf 20,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
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