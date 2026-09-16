OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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OMV-Performance 16.09.2026 10:03:41

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in OMV gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades OMV-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,73 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die OMV-Aktie investiert hat, hat nun 40,437 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 72,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 929,64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 192,96 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von OMV belief sich jüngst auf 23,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OMV

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