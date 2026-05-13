OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Profitable OMV-Investition?
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13.05.2026 10:04:04
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.05.2023 wurde die OMV-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die OMV-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,815 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 60,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 443,20 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,32 Prozent.
Insgesamt war OMV zuletzt 19,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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