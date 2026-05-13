OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable OMV-Investition? 13.05.2026 10:04:04

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in OMV eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.05.2023 wurde die OMV-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die OMV-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,815 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 60,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 443,20 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,32 Prozent.

Insgesamt war OMV zuletzt 19,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten