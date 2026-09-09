OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|OMV-Investition
|
09.09.2026 10:03:55
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades OMV-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das OMV-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,124 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,76 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 08.09.2026 auf 70,05 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 48,76 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von OMV betrug jüngst 22,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
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