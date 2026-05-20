OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Lohnende OMV-Investition? 20.05.2026 10:04:25

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen OMV-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der OMV-Aktie statt. Der Schlusskurs der OMV-Aktie betrug an diesem Tag 45,56 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 219,491 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 970,59 EUR, da sich der Wert eines OMV-Anteils am 19.05.2026 auf 63,65 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 39,71 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von OMV belief sich jüngst auf 20,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OMV

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