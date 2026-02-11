OMV Aktie

Rentable OMV-Investition? 11.02.2026 10:04:06

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OMV-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem OMV-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,26 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,614 OMV-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 53,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,31 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,31 Prozent.

Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 17,25 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

