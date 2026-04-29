OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Langfristige Investition 29.04.2026 10:03:44

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen OMV-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der OMV-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,21 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 381,534 OMV-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (59,50 EUR), wäre die Investition nun 22 701,26 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von OMV belief sich zuletzt auf 19,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OMV

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