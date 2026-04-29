OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Langfristige Investition
|
29.04.2026 10:03:44
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der OMV-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,21 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 381,534 OMV-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (59,50 EUR), wäre die Investition nun 22 701,26 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,01 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von OMV belief sich zuletzt auf 19,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OMV
Nachrichten zu OMV AG
|
15:59
|Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:55
|OMV - Erste Group stuft Aktie von "Hold" auf "Accumulate" hoch (APA)
|
12:26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
09:52
|OMV-Chef gegen Preiseingriffe: "Uns fehlen einfach Produktmengen" (APA)
|
09:29
|Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Wiener Börse-Handel: ATX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|12:55
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|10.04.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.04.26
|OMV
|Barclays Capital
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:55
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|10.04.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.04.26
|OMV
|Barclays Capital
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|12.09.24
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|60,60
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.