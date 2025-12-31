OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|OMV-Investment
|
31.12.2025 10:04:40
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem OMV-Papier statt. Der Schlusskurs der OMV-Anteile betrug an diesem Tag 33,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,303 OMV-Papiere. Die gehaltenen OMV-Papiere wären am 30.12.2025 1 440,00 EUR wert, da der Schlussstand 47,52 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,00 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von OMV belief sich zuletzt auf 15,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
