OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
OMV-Investment 31.12.2025 10:04:40

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen OMV-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem OMV-Papier statt. Der Schlusskurs der OMV-Anteile betrug an diesem Tag 33,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,303 OMV-Papiere. Die gehaltenen OMV-Papiere wären am 30.12.2025 1 440,00 EUR wert, da der Schlussstand 47,52 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,00 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von OMV belief sich zuletzt auf 15,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: OMV

Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten