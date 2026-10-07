ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in OMV eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das OMV-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,84 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in OMV-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,290 OMV-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 373,46 EUR, da sich der Wert eines OMV-Anteils am 06.10.2026 auf 71,20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,35 Prozent zugenommen.

OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at