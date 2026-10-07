OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
OMV-Anlage 07.10.2026 10:03:42

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in OMV eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das OMV-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,84 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in OMV-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,290 OMV-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 373,46 EUR, da sich der Wert eines OMV-Anteils am 06.10.2026 auf 71,20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,35 Prozent zugenommen.

OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
06.10.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
03.08.26 OMV Barclays Capital
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
10.07.26 OMV kaufen UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV AG 73,15 2,74% OMV AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen