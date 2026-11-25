OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Lohnende OMV-Investition?
|
25.11.2026 10:03:42
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 25.11.2023 wurde das OMV-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das OMV-Papier bei 40,23 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 248,571 OMV-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 68,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 927,67 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 16 927,67 EUR, was einer positiven Performance von 69,28 Prozent entspricht.
OMV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
Nachrichten zu OMV AG
|
25.11.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX-Börsianer nehmen letztendlich Reißaus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Verluste in Wien: ATX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
25.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
25.11.26
|ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.11.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|30.10.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|30.10.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|66,65
|-2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.