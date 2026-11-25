Am 25.11.2023 wurde das OMV-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das OMV-Papier bei 40,23 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 248,571 OMV-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 68,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 927,67 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 16 927,67 EUR, was einer positiven Performance von 69,28 Prozent entspricht.

OMV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at