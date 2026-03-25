ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in OMV-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das OMV-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren OMV-Anteile an diesem Tag 42,36 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die OMV-Aktie investiert hat, hat nun 2,361 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 60,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,64 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 41,64 Prozent gleich.

Der Börsenwert von OMV belief sich jüngst auf 19,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at