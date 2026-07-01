OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Lohnende OMV-Investition?
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01.07.2026 10:04:13
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der OMV-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46,12 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die OMV-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 216,826 OMV-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 55,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 957,94 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 19,58 Prozent.
Insgesamt war OMV zuletzt 17,62 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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