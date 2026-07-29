ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OMV-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden OMV-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,32 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 2,113 OMV-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2026 auf 61,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,86 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,86 Prozent angezogen.

OMV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,28 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at