ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 10 Jahren verdient

Rentables OMV-Investment? 04.02.2026 10:04:58

Vor Jahren in OMV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.02.2016 wurde die OMV-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,51 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 425,351 OMV-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 395,15 EUR, da sich der Wert eines OMV-Anteils am 03.02.2026 auf 50,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 113,95 Prozent mehr wert.

Am Markt war OMV jüngst 16,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

