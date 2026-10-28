OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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OMV-Performance 28.10.2026 10:03:56

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 3 Jahren verdient

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OMV-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades OMV-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das OMV-Papier bei 40,13 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 24,919 OMV-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 790,43 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 27.10.2026 auf 71,85 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 79,04 Prozent.

OMV war somit zuletzt am Markt 23,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OMV

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