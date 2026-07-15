ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in OMV eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit OMV-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,22 EUR. Bei einem OMV-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,636 OMV-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 338,17 EUR, da sich der Wert eines OMV-Anteils am 14.07.2026 auf 61,85 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,82 Prozent angewachsen.

OMV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,92 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at