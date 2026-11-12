Palfinger Aktie

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WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Performance unter der Lupe 12.11.2026 10:03:23

ATX-Wert Palfinger-Aktie: Hätte sich eine Palfinger-Anlage von vor 10 Jahren gerechnet?

Vor Jahren Palfinger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Palfinger-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Palfinger-Papier letztlich bei 28,38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Palfinger-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,524 Palfinger-Aktien. Die gehaltenen Palfinger-Aktien wären am 11.11.2026 99,56 EUR wert, da der Schlussstand 28,25 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,44 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Palfinger belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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