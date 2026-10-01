Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Langfristige Investition 01.10.2026 10:03:17

ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palfinger von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Palfinger-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Palfinger-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Palfinger-Anteile 22,35 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,474 Palfinger-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (27,45 EUR), wäre die Investition nun 122,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,82 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Palfinger bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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