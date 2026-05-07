Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Performance unter der Lupe
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07.05.2026 10:03:46
ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palfinger von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Palfinger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Palfinger-Aktie bei 29,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,442 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,06 EUR, da sich der Wert eines Palfinger-Papiers am 06.05.2026 auf 35,75 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 23,06 Prozent.
Palfinger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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