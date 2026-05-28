ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palfinger-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Palfinger-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Palfinger-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Palfinger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,786 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 34,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,55 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 31,55 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Palfinger eine Marktkapitalisierung von 1,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at