Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Performance unter der Lupe 15.10.2026 10:03:22

ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Palfinger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Palfinger-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Palfinger-Papier letztlich bei 27,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Palfinger-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 370,439 Palfinger-Aktien. Die gehaltenen Palfinger-Aktien wären am 14.10.2026 9 890,72 EUR wert, da der Schlussstand 26,70 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,09 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Palfinger belief sich zuletzt auf 1,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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