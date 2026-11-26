Vor Jahren in Palfinger eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.11.2023 wurden Palfinger-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 23,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 434,783 Palfinger-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 11 195,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,75 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 11,96 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Palfinger eine Börsenbewertung in Höhe von 992,46 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at