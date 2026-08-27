ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Palfinger-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Palfinger-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,35 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Palfinger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,774 Palfinger-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 31,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 836,68 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,33 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Palfinger eine Börsenbewertung in Höhe von 1,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at