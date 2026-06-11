Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Palfinger-Performance im Blick
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11.06.2026 10:03:36
ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palfinger-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Palfinger-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Palfinger-Papier bei 28,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Palfinger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 349,650 Palfinger-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 311,19 EUR, da sich der Wert einer Palfinger-Aktie am 10.06.2026 auf 32,35 EUR belief. Mit einer Performance von +13,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Palfinger bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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