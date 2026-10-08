Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Rentables Palfinger-Investment? 08.10.2026 10:03:23

ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Palfinger-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Palfinger-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Palfinger-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,316 Palfinger-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 714,47 EUR, da sich der Wert eines Palfinger-Papiers am 07.10.2026 auf 27,15 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 28,55 Prozent vermindert.

Palfinger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,04 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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