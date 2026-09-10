Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Frühe Anlage
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10.09.2026 10:03:55
ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palfinger von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Palfinger-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Palfinger-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,628 Palfinger-Anteilen. Die gehaltenen Palfinger-Aktien wären am 09.09.2026 82,65 EUR wert, da der Schlussstand 31,45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,35 Prozent verringert.
Insgesamt war Palfinger zuletzt 1,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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