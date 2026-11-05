Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Profitable Palfinger-Anlage?
|
05.11.2026 10:03:20
ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palfinger von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Palfinger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Palfinger-Papier an diesem Tag 38,85 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 257,400 Palfinger-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 039,90 EUR, da sich der Wert einer Palfinger-Aktie am 04.11.2026 auf 27,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,60 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Palfinger einen Börsenwert von 1,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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