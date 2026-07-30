ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palfinger von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Palfinger-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die Palfinger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Palfinger-Aktie an diesem Tag bei 36,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,755 Palfinger-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,54 EUR, da sich der Wert einer Palfinger-Aktie am 29.07.2026 auf 29,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,46 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Palfinger belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at