PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Investition
|
17.07.2026 10:03:58
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PORR-Anteile bei 23,47 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42,614 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 1 664,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,05 EUR belief. Mit einer Performance von +66,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PORR AG
|
17.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.07.26
|Freundlicher Handel: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
13.07.26