ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PORR-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PORR-Anteile bei 23,47 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42,614 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 1 664,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,05 EUR belief. Mit einer Performance von +66,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at