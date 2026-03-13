PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables PORR-Investment? 13.03.2026 10:03:45

ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PORR-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das PORR-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,50 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,074 PORR-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 37,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 774,07 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,41 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PORR AG

mehr Nachrichten