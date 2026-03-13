PORR Aktie
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren abgeworfen
Das PORR-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,50 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,074 PORR-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 37,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 774,07 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,41 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
