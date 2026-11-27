PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Performance
|
27.11.2026 10:03:44
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PORR-Anteile bei 11,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 847,458 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 34,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 855,93 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 188,56 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von PORR betrug jüngst 1,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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