PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Rentable PORR-Investition?
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13.11.2026 10:03:46
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des PORR-Papiers betrug an diesem Tag 26,70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in PORR-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,745 PORR-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 123,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 23,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte PORR einen Börsenwert von 1,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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