Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PORR gewesen.

Die PORR-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 80,645 PORR-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 2 733,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 173,39 Prozent vermehrt.

PORR war somit zuletzt am Markt 1,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at