PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Langfristige Investition
|
20.02.2026 10:04:15
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, hätte er nun 70,221 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 784,28 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 19.02.2026 auf 39,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 178,43 Prozent erhöht.
Insgesamt war PORR zuletzt 1,54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
