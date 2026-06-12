ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PORR-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PORR-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die PORR-Aktie bei 16,48 EUR. Bei einem PORR-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 606,641 PORR-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 931,99 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 11.06.2026 auf 39,45 EUR belief. Damit wäre die Investition 139,32 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at