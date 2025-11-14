ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PORR von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PORR-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden PORR-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,84 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,739 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179,92 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 13.11.2025 auf 26,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +79,92 Prozent.

Alle PORR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

