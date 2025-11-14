PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnender PORR-Einstieg? 14.11.2025 10:03:43

ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PORR von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PORR-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden PORR-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,84 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,739 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179,92 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 13.11.2025 auf 26,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +79,92 Prozent.

Alle PORR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PORR AGmehr Nachrichten