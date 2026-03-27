ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PORR eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PORR-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der PORR-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die PORR-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,375 PORR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PORR-Papiers auf 34,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,14 EUR wert. Mit einer Performance von +51,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von PORR belief sich zuletzt auf 1,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at