ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit PORR-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das PORR-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,883 PORR-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.03.2026 151,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,00 EUR belief. Mit einer Performance von +51,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu PORR AG
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.