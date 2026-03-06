PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer PORR-Einstieg? 06.03.2026 10:03:46

ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PORR-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit PORR-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das PORR-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,883 PORR-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.03.2026 151,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,00 EUR belief. Mit einer Performance von +51,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PORR AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PORR AG

mehr Analysen
06.03.26 PORR Hold Warburg Research
05.03.26 PORR buy Warburg Research
10.12.25 PORR buy Warburg Research
25.11.25 PORR accumulate Erste Group Bank
20.11.25 PORR Kauf Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PORR AG 38,85 -0,38% PORR AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen