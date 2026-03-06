ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PORR-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit PORR-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das PORR-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,883 PORR-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.03.2026 151,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,00 EUR belief. Mit einer Performance von +51,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at