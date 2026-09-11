PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Profitable PORR-Anlage? 11.09.2026 10:03:35

ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PORR-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,355 PORR-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PORR-Aktie auf 36,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,47 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,47 Prozent zugenommen.

Insgesamt war PORR zuletzt 1,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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