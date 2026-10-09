PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Investmentbeispiel
|
09.10.2026 10:04:05
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden PORR-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der PORR-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,09 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,376 PORR-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 074,26 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 08.10.2026 auf 31,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,43 Prozent vermehrt.
PORR wurde am Markt mit 1,18 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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