PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Profitabler PORR-Einstieg? 10.07.2026 10:04:08

ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PORR eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PORR-Anteile 15,74 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,352 PORR-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2026 275,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,30 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 175,05 Prozent zugenommen.

PORR war somit zuletzt am Markt 1,67 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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