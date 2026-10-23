PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Frühe Investition 23.10.2026 10:03:37

ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PORR-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PORR-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden PORR-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das PORR-Papier an diesem Tag 11,12 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,993 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 280,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180,58 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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