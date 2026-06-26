ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PORR-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen PORR-Investment verdienen können.

Die PORR-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,211 PORR-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PORR-Aktie auf 46,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 619,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,97 Prozent erhöht.

Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1,77 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at