PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Frühe Investition
|
26.06.2026 10:03:50
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PORR-Investment von vor einem Jahr verdient
Die PORR-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,211 PORR-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PORR-Aktie auf 46,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 619,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,97 Prozent erhöht.
Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1,77 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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