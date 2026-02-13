ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PORR von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PORR-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das PORR-Papier an diesem Tag 13,12 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,622 PORR-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 287,73 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 12.02.2026 auf 37,75 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 287,73 EUR, was einer positiven Performance von 187,73 Prozent entspricht.

PORR wurde am Markt mit 1,52 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at