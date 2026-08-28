Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Langfristige Performance
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28.08.2026 10:03:39
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Raiffeisen-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Raiffeisen-Anteile bei 12,06 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,919 Raiffeisen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 111,94 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 27.08.2026 auf 61,65 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 411,19 Prozent.
Der Marktwert von Raiffeisen betrug jüngst 20,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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