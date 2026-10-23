Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Raiffeisen-Performance
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23.10.2026 10:03:37
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Raiffeisen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 14,69 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,810 Raiffeisen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 379,64 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Papiers am 22.10.2026 auf 55,75 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 279,64 Prozent erhöht.
Insgesamt war Raiffeisen zuletzt 19,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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