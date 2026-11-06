ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Raiffeisen-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Raiffeisen-Papier bei 14,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 667,557 Raiffeisen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Raiffeisen-Aktie auf 58,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 352,47 EUR wert. Mit einer Performance von +293,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Raiffeisen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,67 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at