ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingefahren

Am 14.11.2020 wurde die Raiffeisen-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,645 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2025 222,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,48 EUR belief. Mit einer Performance von +122,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Raiffeisen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
