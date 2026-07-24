ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie gebracht.

Die Raiffeisen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,81 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 531,632 Raiffeisen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 834,66 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 23.07.2026 auf 58,00 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 208,35 Prozent.

Insgesamt war Raiffeisen zuletzt 18,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at